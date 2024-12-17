Баскетбольный клуб «Химки» сыграет домашний матч с «Иркутом» 18 декабря

Баскетболисты из Химок встретятся с командой «Иркут» в очередном туре Суперлиги. Домашний матч состоится 18 декабря в 19:00 на паркете баскетбольного центра «Химки».
На данный момент БК «Химки» занимает пятое место в турнирной таблице, демонстрируя стабильную и уверенную игру. В предыдущем матче химчане обыграли команду «Динамо» из Владивостока со счётом 85:70, показав высокий уровень подготовки. Теперь их соперником станет БК «Иркут», занимающий 13-ю строчку в таблице.
Болельщики приглашаются поддержать команду на домашней арене. Вход на матч традиционно свободный, что даёт возможность всем желающим насладиться захватывающей игрой. Для тех, кто не сможет присутствовать на арене, будет организована прямая трансляция на официальном сайте клуба.
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