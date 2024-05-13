Баскетбольный клуб «Химки» стал призером Суперлиги | 360°

Подмосковье 13 мая 2024, 17:57 Баскетбольный клуб «Химки» стал призером Суперлиги БК «Химки»

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Баскетбольный клуб «Химки» завоевал серебряные награды чемпионата России — Суперлиги. В пресс-службе министерства физической культуры и спорта региона отметили, что представители Подмосковья Илья Карпенков и Федор Ключников вошли в символическую сборную Суперлиги-2024.

Подмосковный клуб в четвертой встрече финальной серии уступил игрокам «Динамо» из Владивостока со счетом 79:84. Общий счет заключительной серии чемпионата страны —3:1 в пользу «Динамо».

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В полуфинальной серии подмосковная команда одержала три победы над «Зенитом-2» из Санкт-Петербурга, а в четвертьфинале химчане обыграли со счетом в серии 3:1 клуб «Купол-Родники» из Ижевска.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о строительстве новых спортивных объектов на территории региона.

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