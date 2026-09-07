Баскетбольный клуб «Химки» стал призером Спартакиады народов России

Эта победа стала важной для округа. «В матче за третье место наша команда уверенно обыграла сборную Удмуртии со счетом 91:68. Гордимся Химками и нашей командой!» — поделилась глава Химок Инна Федотова.

Лучшими в составе химкинской команды стали: Владислав Шарапов (22 очка + 10 подборов), Александр Захаров (15 очков + 5 подборов), Евгений Фидий (10 очков + 7 подборов) и Иван Прокопенко (10 очков + 5 подборов + 3 передачи). Также в игру внесли свой вклад Денис Левшин, Артем Востриков, Виктор Заряжко, Андрей Сопин, Кирилл Коновалов, Федор Ключников, Сергей Митусов и Клим Адайкин.

Спартакиада народов России — один из крупнейших комплексных спортивных турниров страны. Он объединяет сильнейших атлетов из разных регионов и проводится в рамках государственной программы «Развитие физической культуры и спорта». Десятки видов спорта входят в программу соревнований — от игровых (баскетбол, волейбол, гандбол) до единоборств, легкой атлетики, плавания и технических дисциплин.