Баскетбольный клуб «Химки» стал призером Спартакиады народов России
Баскетбольный клуб «Химки» пополнил копилку Московской области новой наградой. Команда завоевала бронзовую медаль Спартакиады народов России.
Эта победа стала важной для округа. «В матче за третье место наша команда уверенно обыграла сборную Удмуртии со счетом 91:68. Гордимся Химками и нашей командой!» — поделилась глава Химок Инна Федотова.
Лучшими в составе химкинской команды стали: Владислав Шарапов (22 очка + 10 подборов), Александр Захаров (15 очков + 5 подборов), Евгений Фидий (10 очков + 7 подборов) и Иван Прокопенко (10 очков + 5 подборов + 3 передачи). Также в игру внесли свой вклад Денис Левшин, Артем Востриков, Виктор Заряжко, Андрей Сопин, Кирилл Коновалов, Федор Ключников, Сергей Митусов и Клим Адайкин.
Спартакиада народов России — один из крупнейших комплексных спортивных турниров страны. Он объединяет сильнейших атлетов из разных регионов и проводится в рамках государственной программы «Развитие физической культуры и спорта». Десятки видов спорта входят в программу соревнований — от игровых (баскетбол, волейбол, гандбол) до единоборств, легкой атлетики, плавания и технических дисциплин.