Баскетбольный клуб «Химки» сенсационно вышел в «Финал четырех» Кубка России

Подмосковный баскетбольный клуб «Химки» по сумме двух встреч обыграл БК «Парма» и вышел в «Финал четырех» Кубка России. Об этом сообщили в Министерстве физической культуры и спорта Московской области.

Главный тренер БК «Химки» Андрей Мальцев поздравил клуб с выходом в «Финал четырех». Он поблагодарил всех, кто верит в команду и всегда ее поддерживает.

Первую встречу химчане проиграли с 12-очковым отставанием. Чтобы пройти в следующий этап, нужно было выиграть встречу с разницей свыше 12 очков. В соперники достался БК «Парма», который выступает в дивизионе выше и сразу стал фаворитом матча.

В стартовой десятиминутке на паркете была равная борьба, но к большому перерыву подопечные Андрея Мальцева ушли в статусе лидера 42:41. Третью четверть БК «Химки» закончил с разницей в шесть очков в свою пользу, но для победы этого все еще было недостаточно.

В четвертой четверти химчане приложили все усилия и к концу заключительной десятиминутки дожали нужную разницу в +12 очков и перевели матч в овертайм. Дополнительное время осталось полностью за баскетбольным клубом «Химки». Как итог — 94:75.

Подопечные Андрея Мальцева выходят в «Финал четырех» Кубка России по баскетболу. Самым результативным игроком в составе подмосковной команды стал Александр Мальцев (22 очка).