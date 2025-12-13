Баскетбольный клуб «Химки» проведет домашний матч с командой из Ревды

Баскетбольный клуб «Химки» активно готовится к новому домашнему матчу в рамках Суперлиги. Спортсмены выйдут на паркет против команды «Темп-СУМЗ» из Ревды.

В последний раз команды встречались в октябре 2024 года. Тогда победа осталась за «Темп-СУМЗ», поэтому сейчас химчане намерены взять реванш. В настоящий момент подопечные Глеба Плотникова находятся на второй строчке турнирной таблицы, одержав семь побед в десяти матчах.

Соперники завоевали шесть побед в 10 играх и занимают четвертое место с результатом в 16 очков.

Матч состоится 14 декабря в Баскетбольном центре «Химки» по адресу: улица Кирова, владение 27. Спортивное противостояние начнется в 14:00.

Поддержать любимых спортсменов может любой желающий, вход для болельщиков бесплатный. Трансляцию всех игр также можно увидеть на сайте команды.