Баскетбольный клуб «Химки» проведет домашний матч с командой из Челябинска

Баскетбольный клуб «Химки» активно готовится к новому домашнему матчу в рамках чемпионата России Суперлиги. Уже в понедельник, 9 февраля, спортсмены выйдут на паркет против команды «ЧБК» из Челябинска.

Предстоящая встреча станет для подмосковной команды серьезным испытанием. В последний раз команды встречались в ноябре прошлого года, и тогда победа со счетом 78:85 осталась за челябинцами. Сейчас подопечные главного тренера Романа Семернинова находятся на девятой строчке турнирной таблицы, одержав десять побед в 19 проведенных матчах.

Их соперники, напротив, демонстрируют лидерскую форму. «ЧБК» успели завоевать 12 побед в 17 играх и прочно закрепились на вершине турнирной таблицы, что делает их главным фаворитом предстоящего поединка. Для «Химок» этот матч — возможность взять реванш за ноябрьское поражение и прервать победную серию сильнейшей на данный момент команды турнира.

Матч состоится 9 февраля в Баскетбольном центре «Химки» по адресу: улица Кирова, владение 27. Зрелищное спортивное противостояние начнется в 19:00 по московскому времени.

Поддержать любимых спортсменов сможет любой желающий, так как организаторы сделали вход для всех болельщиков бесплатным. Для тех, кто не сможет присутствовать на арене, будет доступна онлайн-трансляция. Прямую видеотрансляцию всех игр чемпионата можно увидеть на официальном сайте команды и в ее социальных сетях.