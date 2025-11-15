Баскетбольный клуб «Химки» проведет домашний матч с «Динамо» из Владивостока

Баскетбольный клуб «Химки» проведет домашний матч против команды «Динамо» из Владивостока в рамках очередного тура Суперлиги. Ранее сборные встречались в сентябре на турнире памяти спортсмена Александра Петренко.

По итогам встречи в сентябре 2025 года баскетбольный клуб «Химки» стали лидерами в третий раз подряд.

Сейчас подопечные Глеба Плотникова находятся на четвертой строчке турнирной таблицы. Они одержали пять побед в семи матчах. Их соперники победили трижды в семи матчах и заняли десятое место.

Матч пройдет 19 ноября в 19:00. Болельщики смогут посмотреть игру бесплатно. Прямые трансляции публикуют на официальном сайте команды.