Баскетбольный клуб «Химки» примет участие в полуфинале Кубка России 14 марта

Первую игру баскетбольный клуб из Химок на «Финале четырех» Кубка России проведет 14 марта. Турнир пройдет в Нижнем Новгороде.
Соревнования будут проводиться три дня. За это время химчане встретятся с командами «Пари НН» из Нижнего Новгорода, «Уралмаш» из Екатеринбурга и «МБА-МАИ» из Москвы.
В последний день турнира 16 марта пройдут игры за «бронзу» и финал.
В подмосковном министерстве физической культуры и спорта напоминают, для баскетбольного клуба «Химки» выход в «Финал четырех» стал вторым за три года. Последний раз химчане выигрывали Кубок России в 2008 году.
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