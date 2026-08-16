Баскетбольный клуб «Химки» представит Подмосковье на Спартакиаде народов России

Команда примет участие во II Всероссийской спартакиаде по летним видам спорта, которая проходит с 31 июля по 18 октября 2026 года в семи регионах страны. В групповом этапе химчане сыграют в группе В вместе с командами Республики Татарстан, Пермского края и Удмуртской Республики.

Соперники проведут матчи друг с другом в один круг. Две лучшие команды из каждой группы выйдут напрямую в плей-офф. Еще два участника плей-офф определятся среди команд, занявших третьи места в своих группах.

В группе А сыграют команды Санкт-Петербурга, Свердловской области, Челябинской области и Республики Башкортостан. В группе Б — Москва, Краснодарский край, Самарская область и Новосибирская область.

Перед стартом Спартакиады химчане проведут контрольный матч на выезде против ЦСКА-2. Команда активно готовится к турниру: в основной состав вошли новые игроки — Андрей Сопин, Сергей Митусов, Иван Прокопенко, а также знакомый болельщикам спортсмен Денис Левшин. Кроме того, в заявку попали воспитанники молодежной команды клуба Даниил Богданович и Павел Репнин.

«Уверен, что наши баскетболисты покажут высокий уровень игры и продемонстрируют командный дух. Такие соревнования важны не только для спорта, но и для укрепления единства регионов. Желаю ребятам удачи и ярких побед!» — отметил лидер Движения общественной поддержки Илья Матвейчук.

Всероссийская спартакиада по летним видам спорта охватывает более 40 видов спорта и объединяет сильнейших спортсменов из разных регионов страны. Баскетбольный клуб «Химки» продолжает подготовку к турниру, стремясь достойно представить Московскую область на всероссийской арене.