Баскетбольный клуб «Химки» победил в телевизионной викторине «Сто к одному»

Баскетболисты из Химок сразились в интеллектуальной игре «Сто к одному» с «Муайтайцами» в эфире телеканала «Россия 1». Ребята одержали победу с разгромным счетом 591:30.

Участие в игре приняли капитан команды Дмитрий Коршаков, центровые Евгений Фидий и Владислав Шарапов, а также форварды Сергей Михалев и Александр Мальцев. «Химки» начали отрываться от соперника с самого первого раунда, и уже на третьем этапе баскетболисты были впереди на 471 балл.

Как рассказал форвард баскетбольного клуба «Химки» Александр Мальцев, участие в телевизионной игре стало не только интересным опытом, но и отличным способом показать командный дух, который так важен в спорте.

«Мы с радостью сразились с „Муайтайцами“ и, конечно, удивлены и счастливы тем, что одержали такую внушительную победу со счетом 591:30. Эта игра позволила нам не только разгрузиться после напряженных тренировок, но и укрепить отношения внутри команды», — добавил он.

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