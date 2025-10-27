Баскетбольный клуб «Химки» победил в матче против команды «ЦСКА-2»

Баскетбольный клуб «Химки» в матче на домашней арене одержал уверенную победу над «ЦСКА-2» со счетом 98:86, эта победа стала для подмосковной команды уже пятой подряд. Следующим испытанием для команды станет выездной матч в Челябинске против другого лидера чемпионата — команды «ЧБК», который состоится 2 ноября.

Игра началась в равной борьбе, однако во второй четверти «ЦСКА-2» сумел создать двузначное преимущество. К перерыву «Химкам» удалось сократить разрыв до девяти очков. Переломным моментом стала третья четверть, которая полностью осталась за подмосковной командой.

В заключительном отрезке Павел Лобарев сразу же двумя дальними бросками увеличил отрыв химчан до двузначного значения. Несмотря на сопротивление «ЦСКА-2», «Химки» уверенно контролировали ход игры, сохраняя преимущество около 10 очков до самого финального свистка.

«Соперник показывал хорошую игру на протяжении последних двух матчей, но мы были к этому готовы. В половине игры были сделаны необходимые корректировки как в защите, так и в нападении, в итоге добились победы», — отметил главный тренер Баскетбольного клуба «Химки» Глеб Плотников.

Прямые трансляции всех игр «Химок» доступны на официальном сайте клуба.