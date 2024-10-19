Баскетбольный клуб «Химки» победил команду из Новосибирска в матче Суперлиги

Команда «Химки» выиграла в третьем матче Суперлиги. Баскетболисты сразились со спортсменами из Новосибирска.

Первая выездная игра «Химок» началась активно. Ребята довели счет до восьми очков, когда в свои руки игру взяли хозяева паркета.

Активизировались ребята только после большого перерыва.

После большого перерыва химчане активизировались, однако сравнять счет удалось только за две минуты до конца матча. Совсем не оставили шансов «Новосибирску» баскетболисты в экстра-тайме.

«Мы готовились к игре, не хотели все сразу показывать. Другое дело, что сначала проигрывали 17 очков — это было много. Много сил ушло, больше даже везения. Две равные команды играли, приятно, что на открытии сезона было много зрителей. Хорошая игра, болельщикам понравилось и нам тоже», — отметил главный тренер баскетбольного клуба «Химки» Андрей Мальцев. Матч завершился со счетом 77:66.

Следующая игра «Химок» состоится 19 октября в Барнауле. Матч проведут в спорткомплексе «Победа». Начало в 14:00. Прямую трансляцию игры можно посмотреть на официальном сайте баскетбольного клуба «Химки».

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