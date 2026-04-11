Баскетбольный клуб «Химки» одержал вторую победу в серии

Баскетбольный клуб «Химки» сыграл второй матч в Ревде и снова одержал победу. Спортсмены обыграли команду «Темп-СУМЗ» со счетом 89:68.

В середине первой четверти химчане вышли вперед. Ревдинцы сопротивлялись до последней минуты, но не смогли создать преимущество. Во второй четверти «Химки» взяли верх над соперниками. Особо выделялся Владислав Шарапов.

После большого перерыва важно было не дать хозяевам сократить отставание — и химчане с этим справились. «Темп-СУМЗ» начал атаковать увереннее и набрал почти вдвое больше очков, чем во втором отрезке, но атаки «Химок» не позволяли уральцам приблизиться к победе.

В последней четверти «Химки» набрали 28 очков и выиграли отрезок, а вместе с ним и весь матч — 89:68. Это вторая победа в Ревде. Серия продолжится в Подмосковье.

Третья игра пройдет в Баскетбольном центре «Химки» 13 апреля в 19:00.