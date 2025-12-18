Баскетбольный клуб «Химки» одержал победу над командой «Купол-Родники»

Баскетбольный клуб «Химки» завершил серию домашних матчей в этом году, одержав победу над ижевским «Куполом-Родниками». Следующая игра на домашней площадке пройдет 7 января, в рамках четвертьфинала «Кубка России».

Матч начался с преимущества гостей — к концу первой четверти химчане уступали 10 очков. После перерыва отрыв соперника продолжал увеличиваться, однако во второй половине игры «Химки» смогли кардинально переломить ход встречи. Изменение тактики позволило надолго остановить атаки «Купола-Родников», что в итоге привело к уверенной победе со счетом 77:72.

«Победа в последнем домашнем матче — это доказательство силы и единства нашей команды. Они играют за Химки, они представляют наш городской округ и прославляют его. Поздравляем клуб и пожелаем команде в новом году еще больше побед», — отметила депутат Химок Юлия Мамай.

Следующий матч БК «Химки» проведет на выезде 23 декабря в Уфе, где команде предстоит встретиться с местным «Динамо». Прямая трансляция игры будет доступна на официальном сайте клуба.