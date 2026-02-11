Баскетбольный клуб «Химки» одержал победу над командой из Челябинска

Баскетбольный клуб «Химки» 9 февраля выиграл челябинский «ЧБК», который является одним из лидеров Суперлиги. Первая игра под руководством Романа Семернинова завершилась со счетом 106:87 и стала самым результативным матчем «Химок» во всем чемпионате.

Первые очки для «Химок» принес команде новичок Клим Адайкин, выступающий за клуб на правах аренды. Баскетболисты в первой четверти шли ровно. Соперник успешно контратаковал, не давая создать большой отрыв. Химчане во втором периоде минимизировали потери и ушли на перерыв с преимуществом в 9 очков.

После перерыва борьба снова обострилась, но «Химки» сохраняли контроль и довели разрыв до +11 перед последней четвертью. Команда Романа Семернинова в решающем периоде довела дело до победы, получив итоговые +19 и личная победа над «ЧБК» в регулярном чемпионате.

Следующий домашний матч баскетболистов городского округа намечен на 12 февраля в Баскетбольном центре «Химки» против «Металлурга». Начало игры в 19:15, вход для фанатов свободный.

Прямую трансляцию можно будет посмотреть на официальном сайте клуба.