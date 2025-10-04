Баскетбольный клуб «Химки» одержал первую победу в Суперлиге

В первом матче нового сезона чемпионата Суперлиги баскетбольный клуб «Химки» одержал победу. По результатам встречи спортсмены обыграли команду «Новосибирск» со счетом 68:63.

Первая половина матча не порадовала зрителей высокой результативностью. Несмотря на активное участие Виктора Заряжко, Павла Лобарева и Сергея Михалева, к перерыву «Химки» уступали гостям.

Напряженная борьба продолжилась в четвертой четверти, когда новосибирцы смогли сравнять счет. Однако решающие попадания Павла Лобарева и Артема Вострикова позволили подмосковной команде не только вернуть преимущество, но и уверенно довести матч до победы.

«Мы довольны защитой, потому что дали забить всего лишь 63 очка. Для нас это хороший результат. Спасибо нашим болельщикам за то, что пришли нас поддержать. Они нам дали эту энергию в третьей четверти и на протяжении всей игры», — отметил главный тренер БК «Химки» Глеб Плотников.

Следующий домашний поединок химчане проведут 4 октября против команды «Барнаул». Матч начнется в 14:00 в баскетбольном центре «Химки». Вход для болельщиков бесплатный.