Баскетбольный клуб «Химки» обыграл соперников из Тамбова

Баскетболисты из Химок одержали победу в напряженной игре с командой из Тамбова. Решающими стали успешные атаки во второй четверти и отрыв в начале финального отрезка встречи.

Баскетболисты «Химок» провели выездной матч чемпионата Суперлиги против «Тамбова». Встреча завершилась победой гостей с разницей в четыре очка. Хозяева уверенно начали игру и оставили за собой первую четверть. Химчанам удавалось набирать очки в основном с линии штрафных бросков.

Во втором игровом отрезке инициативу перехватили гости. Евгений Фидий оформил восемь очков подряд, после чего результативно сыграли Кирилл Попов и Константин Шевчук. На перерыв команды ушли при преимуществе «Химок» в четыре очка.

В начале четвертой четверти Сергей Михалев, Глеб Суворов и Александр Мальцев увеличили отрыв до 15 очков. Итоговый счет — 77:73 в пользу химчан.

Следующую встречу баскетбольный клуб «Химки» проведет 7 марта на своей площадке. Соперником станет команда «Зенит-2» из Санкт-Петербурга. Матч состоится в баскетбольном центре «Химки» и начнётся в 19:00. Вход свободный.