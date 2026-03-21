Баскетбольный клуб «Химки» обыграл «Югру» в матче Суперлиги

18 марта в рамках Чемпионата России по Суперлиге сезона 2025/2026 баскетбольный клуб «Химки» одержал уверенную победу над «Югрой» на домашнем паркете. Матч завершился со счетом 98:69 в пользу химкинской команды.

Первая четверть прошла со счетом 29:19, во второй «Химки» укрепили преимущество — 27:17. В третьей и четвертой четвертях команда продолжила контролировать ход игры (22:18 и 21:15), не позволив сопернику сократить отставание.

Центровой Владислав Шарапов набрал 18 очков, сделал 8 подборов и 4 передачи. Максим Карванен добавил 12 очков, 5 подборов и 4 передачи, а Кирилл Коновалов принес команде 13 очков и 3 подбора. Виктор Заряжко стал лучшим ассистентом матча с 7 передачами, набрав 8 очков.

Эта победа позволила «Химкам» укрепить позиции в турнирной таблице: команда остается на шестой строчке с 15 победами в 25 матчах.

«Наши баскетболисты не только добиваются успехов на площадке, но и активно занимаются воспитанием подрастающего поколения: регулярно проводят мастер-классы и встречи со школьниками, вдохновляют ребят на занятия спортом, делятся опытом и заряжают энергией», — отметил депутат Евгений Иноземцев.

Заключительный матч регулярного сезона «Химки» проведут 22 марта в Баскетбольном центре против «Динамо» (Уфа). Начало в 14:00. Вход бесплатный.



