Баскетбольный клуб «Химки» обыграл «Динамо» в матче чемпионата Суперлиги

Клуб «Химки» обыграл «Динамо» в выездном матче по баскетболу. По результатам встречи спортсмены обыграли команду из Уфы со счетом 61:75.

Первая четверть встречи осталась за хозяевами, однако в перерыве тренерский штаб «Химок» сумел скорректировать стратегию, что позволило команде выйти на большой перерыв с минимальным преимуществом.

Третья четверть оказалась самой напряженной: соперники активно боролись за каждое очко, не позволяя друг другу уйти в отрыв. В заключительном отрезке матча «Химки» проявили уверенность в нападении, что позволило создать двузначное преимущество и закрепить победу.

«От всей души поздравляю наш любимый баскетбольный клуб „Химки“ с важной и такой непростой выездной победой! Такие результаты — яркий пример сплоченности, упорства и грамотной тренерской работы Глеба Плотникова. Пусть череда побед для химкинского клуба только начинается», — отметил депутат Химок Глеб Демченко.

Следующий выездной матч «Химок» состоится 26 декабря в Сургуте против команды «Югра». Игра начнется в 17:00, прямая трансляция будет доступна на официальном сайте клуба.