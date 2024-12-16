Баскетбольный клуб «Химки» обыграл действующего чемпиона Суперлиги

Баскетболисты из Химок обыграли чемпионов Суперлиги. Команда «Динамо» из Владивостока уступила со счетом 85:70.

Начало матча заставило ребят из Химок понервничать. Однако закончилась первая четверть игры с небольшим разрывом — 20:18. Сравнять счет удалось после небольшого перерыва, далее помарки соперников сыграли на пользу местным баскетболистам.

Матч держал болельщиков в напряжении до самого конца. Уверенно вырваться вперед ребята из Химок смогли в заключительной десятиминутке.

«Игра складывалась тяжело. С „Динамо“ мы уже на протяжении трех лет попадаем в финал, много игр уже сыграли. Начали матч не очень хорошо, но потом взяли контроль и темп игры в свои руки. В этот раз мы показали командный баскетбол. Очень рад, что мы победили. Спасибо огромное болельщикам, ждем всех на следующем матче», — отметил главный тренер баскетбольного клуба «Химки» Андрей Мальцев.

Отметим, что самыми результативными игроками встречи стали Виктор Заряжко, Александр Мальцев, а также Владислав Шарапов и Кирилл Попов.

Таким образом, по результатам 13 игр спортсмены набрали 21 балл и заняли пятое место в турнирной таблице чемпионата.

Впереди баскетболистов ждет игра с командой «Иркут». Матч проведут 18 декабря в 19:00 в Баскетбольном центре «Химки». Вход — свободный.