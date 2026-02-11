Баскетбольные «Химки» сразятся с «Металлургом» на домашней арене

В баскетбольном центре «Химки» 12 февраля пройдет встреча в рамках чемпионата Суперлиги. Соперником хозяев площадки станет магнитогорский «Металлург».

В ноябре победу в очном противостоянии одержал «Металлург». Сейчас химчане занимают восьмую строчку турнирной таблицы — 11 побед в 20 играх. Соперник находится на 12 позиции, уступая хозяевам пять побед при 18 проведенных встречах.

«Спорт объединяет и вдохновляет. Матч с „Металлургом“ — отличная возможность поддержать команду и ощутить атмосферу большой спортивной семьи», — прокомментировал депутат городского округа Химки Глеб Демченко.

Игра начнется в 19:15 по адресу: улица Кирова. Вход для зрителей бесплатный. Следить за игрой также можно на официальном сайте баскетбольного клуба «Химки».