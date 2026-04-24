Баскетбольная команда из Павловского Посада вышла в суперфинал Школьной лиги

Фото: Пресс-служба администрации г. о. Павлово-Посадский

Юношеская баскетбольная команда Первого Лицея Павловского Посада вышла в суперфинал Школьной лиги. Это стало историческим событием для школьного спорта округа.

Павловопосадские ребята прошли всю верхнюю сетку турнира, не проиграв ни одного матча, и показали отличный результат, железный характер и настоящую командную работу. Такая уверенная игра автоматически вывела лицеистов в «Финал четырех» — стадию, где сражаются четыре сильнейших коллектива региона.

В финале команда снова оказались на высоте — победили и завоевали путевку в суперфинал. 29 апреля команда выйдет на площадку легендарной LIVE Арены, чтобы побороться за главный трофей турнира. Ребята будут играть там, где проходят матчи профессионалов.

    Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте