Баскетбольная команда из Химок одержала 13-ю победу подряд

Подмосковная баскетбольная команда «ЦСП-Химки-2» переиграла красноярский «Енисей-2» в матче Единой молодежной Лиги ВТБ и одержала 13-ю победу подряд. Это стало новым рекордом для клуба.

По итогам первой четверти игры счет был равным — обе команды набрали 30 очков. На большой перерыв игроки ушли с результатом 54:49 в пользу «Химок». В финале подмосковные баскетболисты одержали победу со счетом 100:86.

В пресс-службе министерства физической культуры и спорта Московской области уточнили, что все победные матчи «ЦСП-Химки-2» провела в розыгрыше регулярного чемпионата. В сезонах 2016/17 и 2023/24 молодежный состав команды одерживал подряд по девять побед.

​Следующую игру клуб проведет 8 февраля на домашней арене с соперником из Москвы «МБА-МАИ-Юниор».