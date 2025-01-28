Баскетбольная команда «Химки» обыграла соперников из Новосибирска

Матч очередного этапа Суперлиги химкинские баскетболисты провели на домашней площадке. Игра против команды из Новосибирска закончилась со счетом 76:52.

Начали «Химки» уверенно, но противник не отставал с первых минут матча. Спустя половину игрового времени команда перешла в собственное нападение. Особенно в отличились Глеб Суворов и Владислав Шарапов. Благодаря ребятам «Химкам» удалось уверенно вырваться вперед. Подопечные Андрея Мальцева перед заключительным отрезком вели в счете плюс 12 очков. Дожать соперника удалось в последней четверти. Результат: разгромный счет 76:52.

Следующий матч в стенах Баскетбольного центра «Химки» спортсмены проведут 28 января. Ребятам предстоит встретиться с командой «Барнаул». Игра начнется в 19:00. Вход свободный.

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