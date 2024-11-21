Команда «Химки» обыграла «Металлург» на чемпионате Суперлиги по баскетболу

Команда из «Химок» одержала победу в важном матче чемпионата Суперлиги. Игра завершилась со счетом 80:68.

Открыли счет спортсмены из Магнитогорска, однако уже в начале второй четверти химчане перехватили инициативу. Оторваться на четыре очка вперед баскетболистам удалось до большого перерыва.

Напряженная третья десятиминутка закончилась с минимальным разрывом. В финальной части игры «Химки» явно преобладали, уверенный отрыв обеспечил своей команде Федор Ключников, принеся подряд пять очков.

«Все решилось в последней четверти. Мы дали „Металлургу“ набрать всего семь очков. У нас образовалось преимущество, и мы довели игру до конца. В первую очередь, сказалась защита во второй половине матча», — отметил главный тренер баскетбольного клуба «Химки» Андрей Мальцев.

Следующая выездная игра у «Химок» состоится 21 ноября на Урале. Ребят предстоит выйти на паркет против «Челбаскета» из Челябинска. Прямое включение будут транслировать на официальном сайте клуба. Начало матча — в 17:00.

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