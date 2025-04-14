Баскетболисты Подольска выиграли первые матчи в финале школьной лиги

Команда юношей из школы «Бородино» и девушек из школы № 30 продолжат борьбу на областном этапе Единой школьной лиги. В «Финале четырех» по баскетболу они победили своих соперников и получили похвалу главы Подольска Григория Артамонова.
Руководитель муниципалитета поздравил ребят с этим успехом. Впереди команды из Подольска ждет главный финал Единой школьной лиги.
«Наши юноши и девушки проявили невероятную командную работу, стойкость и мастерство, одержав победу над соперниками из Истры, Дубны, Одинцова, Наро-Фоминска и Дмитрова. Гордимся вами!» — сказал Григорий Артамонов.
В главном финале городской округ также будут представлять команда гимназии имени Подольских курсантов, которая выступит в волейболе среди юношей и футзале, и шахматисты из гимназии № 7,
Проект «Единая школьная лига» реализуется в Подольске с 2024 года. Его участниками стало более двух тысяч ребят из 29 школ округа.
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