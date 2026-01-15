Баскетболисты Одинцова встретятся с командами из Можайска 18 января

Две команды спортивной школы «Старый городок» Одинцовского округа — юноши 2012-2013 и 2010–2011 годов рождения — принимают участие в играх первой лиги первенства Московской области по баскетболу. В это воскресенье, 18 февраля, состоятся очередные встречи.

Матчи пройдут на площадке Дворца спорта «Багратион». В первом круге регионального первенства одинцовские ребята 2010–2011 годов рождения не проиграли ни одной игры и лидируют в турнирной таблице. Их младшие товарищи сейчас на четвертом месте и упорно продолжают борьбу за выход в финал.

Предыдущие игры проходили 10 и 11 января в Звенигороде, соперниками были команды из Королева и Орехово-Зуево.

Кроме того, сейчас на улице Школьная в поселке Старый Городок продолжается капитальный ремонт спортивной школы. Работы проводятся по государственной программе «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры» за счет бюджета Московской области.