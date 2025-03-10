Баскетболисты клуба «Химки» выиграли матч Суперлиги у команды «Зенит-2»

Баскетболисты из Химок выиграли в матче чемпионата Суперлиги против команды «Зенит-2». Встреча на домашнем паркете закончилась со счетом 91:78.

Долгое время игра проходила на равных. Начался матч с небольшим преимуществом химчан, но постепенно гости от обороны перешли к явной атаке.

Активно набирать очки команды стали только со второй десятиминутки. Виктор Заряжко и Федор Ключников реализовали дальние броски, а Денис Викентьев и Сергей Михалев поражали кольцо точными близкими ударами. Минимальное преимущество ребята сохранили перед большим перерывом. Наверстать упущенное и более уверенно уйти вперед «Химкам» удалось только в последней четверти.

Заключительный домашний матч в регулярном сезоне Fonbet Суперлиги местный спортсмены проведут сегодня, 10 марта. Баскетболисты встретятся к с командой «Динамо» из Грозного в спорткомплексе «Химки» в 19:00. Поддержать команду сможет любой желающий, вход свободный.