Баскетболисты клуба «Химки» победили в четвертом матче Суперлиги

Баскетболисты из Химок обыграли команду «Барнаул», завершив матч с результатом 83-77. Это была четвертая подряд победа клуба в чемпионате Суперлиги.

Спортсмены удерживали преимущество с самого начала матча: первые очки команда из Барнаула набрала только через шесть минут после старта. Первую четверть игры «Химки» выиграли со счетом 22:0, а по итогам второй и третьей опередили соперников на восемь очков. Лучшим игроком признали Федора Ключникова. Он принес команде 24 очка.

Следующим этапом для баскетболистов станет чемпионат Winline Кубка России. «Химки» сыграют против клуба «Московский» 23 октября в 19:00 в спортивном комплексе «Активити Холл». Прямая трансляция будет доступна на официальном сайте баскетбольного клуба «Химки».

Напомним, что в прошлом сезоне спортсмены из Химок стали серебряными призерами чемпионата Суперлиги, выиграв 26 матчей из 30.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».