Баскетболисты из Подольска стали победителями школьной лиги Подмосковья
На стадионе «Труд» в Балашихе прошли финальные соревнования по баскетболу 3×3 школьной лиги Подмосковья. Победителями турнира стали команды юношей и девушек из Подольска.
Второе место среди парней заняли спортсмены из Истры, третье — баскетболисты из Балашихи. В женских баталиях «серебро» и «бронзу» завоевали представительны Наро-Фоминска и Балашихи. Об этом сообщили в министерстве физической культуры и спорта Подмосковья.
«В следующем году будет еще больше участников, будет участвовать уже вся Московская область. Многие из вас, я уверен, перейдут в профессиональный спорт. Но самое главное, чтобы вы объединялись, общались между собой, дружили и двигались вперед вместе», — сказал министр физической культуры и спорта Московской области Дмитрий Абаренов.
Также на церемонии награждения назвали имена лучших игроков. Девушки Елизавета Арбузова из Подольска и Елизавета Шарапова из Наро-Фоминска стали первыми во всей лиге. Арбузову отметили и в финале. Сильнейшим игроком у юношей признали щелковского баскетболиста Максима Жарова. Лучшими в финале оказались Максим Фильков из Подольска и Тимур Жевага из Истры.
Почетным гостем соревнований стал мастер спорта международного класса, двукратный обладатель Еврокубка, чемпион России, чемпион единой лиги ВТБ, главный тренер команды «ЦСП-Химки» Егор Вяльцев.
«Турнир прошел на высшем уровне. По всей стране спорт развивается, регион развивается, это видно. Посмотрите какой ажиотаж. Как много болельщиков пришло посмотреть на игру школьных команд. Это объединяет и в будущем сыграет большую положительную роль», — поделился он.
В ведомстве напоминают, что ранее в Балашихе определили абсолютных чемпионов «Финала четырех» школьной лиги Подмосковья по шахматам. В них победу одержала команда Щелкова.
28 апреля в Подольске пройдут финальные схватки по волейболу, а уже на следующий день Щелково примет завершающие игры по футзалу.
Расписание и прямые трансляции доступны в официальных аккаунтах школьной лиги во «ВКонтакте» и Telegram.