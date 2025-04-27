Баскетболисты из Подольска стали победителями школьной лиги Подмосковья

На стадионе «Труд» в Балашихе прошли финальные соревнования по баскетболу 3×3 школьной лиги Подмосковья. Победителями турнира стали команды юношей и девушек из Подольска.

Второе место среди парней заняли спортсмены из Истры, третье — баскетболисты из Балашихи. В женских баталиях «серебро» и «бронзу» завоевали представительны Наро-Фоминска и Балашихи. Об этом сообщили в министерстве физической культуры и спорта Подмосковья.

​​«В следующем году будет еще больше участников, будет участвовать уже вся Московская область. Многие из вас, я уверен, перейдут в профессиональный спорт. Но самое главное, чтобы вы объединялись, общались между собой, дружили и двигались вперед вместе», — сказал министр физической культуры и спорта Московской области Дмитрий Абаренов.

Также на церемонии награждения назвали имена лучших игроков. Девушки Елизавета Арбузова из Подольска и Елизавета Шарапова из Наро-Фоминска стали первыми во всей лиге. Арбузову отметили и в финале. Сильнейшим игроком у юношей признали щелковского баскетболиста Максима Жарова. Лучшими в финале оказались Максим Фильков из Подольска и Тимур Жевага из Истры.