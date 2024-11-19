Баскетболисты из Подольска прошли отбор на первенство Московской области

Юные баскетболисты из Подольска победили в отборочных играх на первенство Московской области среди юношей. Соревнования проходили в спортивном зале Дворца культуры «Октябрь».

За победу сражались команды спортивной школы «Космос» и орехово-зуевской спортшколы «Феникс» 2009, 2010, 2011, 2012 годов рождения. В результаты борьбы три команды из Подольска одержали победу: юноши 2009 года рождения — со счетом 76:65, 2010 года рождения — 65:50, 2012 года рождения — 48:36.

Также определили состав полуфинального раунда первенства России среди юниоров 2009 года рождения. В нем выступят 35 команд в шести группах, а финале — 16 лучших сборных.

В полуфинале-1 среди юношей 2012 года рождения сыграют 47 команд в восьми группах. Во второй полуфинальный раунд выходят по две лучшие из каждой. 24-м участником полуфинала-2 станет столичная команда школы олимпийского резерва имени Гомельского.

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