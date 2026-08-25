Баскетболисты из Павловского Посада стали победителями Кубка Давида Берлина

Турнир состоялся в Подмосковье 22 августа. В финале состязания встретились две команды из спортивной школы «Павловский Посад», а победу одержала команда «Горилла».

В соревновании среди юношей 2010 года рождения приняли участие 45 команд. Обе команды из спортивной школы округа — «Горилла» и «Рексы» — прошли групповой этап и плей-офф без единого поражения, одержав по пять побед подряд.

Основное время финального матча завершилось со счетом 12:12, а в овертайме удача улыбнулась команде «Горилла», которая стала чемпионом. В ее составе — Алексей Самарин, Роман Кущинский, Федор Федянин и Алексей Куриленко. Серебряными призерами стали «Рексы»: Алексей Хожаинов, Давид Пелымский, Глеб Сизов и Сергей Перевалов.

В округе активно развивают массовый спорт и сохраняют традиции, заложенные великими наставниками, в том числе Давидом Берлиным. Турнир с 2014 года объединяет муниципалитеты Подмосковья.

Важную роль в подготовке играет Школьная лига, где ребята учатся побеждать и работать в команде. Команда Первого лицея стала победителем Единой Школьной лиги Московской области по баскетболу.