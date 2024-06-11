Баскетболисты из Мытищ вошли в топ-3 на всероссийских соревнованиях

Фото: Пресс-служба Мытищи

Спортсмены из Мытищ приняли участие в играх финального этапа XII летней спартакиады среди учащихся России. Баскетболисты забрали второе место на соревнованиях.

Баскетболисты спортивной школы олимпийского резерва из Мытищ вошли сборную Московской области. Так Егор Лясников, Андрей Халилов и Георгий Бобров приняли участие в финальном этапе XII летней спартакиады среди учащихся России в Салавате.

Сначала команда Московской области победила спортсменов из Санкт-Петербурга. В финале баскетболисты Подмосковья встретились со столичной командой и забрали почетное серебро.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

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