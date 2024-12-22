Баскетболисты из Можайска победили на первенстве Московской области

Две сборные из Можайска показали профессионализм в игре. Команда юниоров 2010 года рождения сыграла с командой из Ступина. Они победили со счетом 79:47. Ребята в течение всех четырех матчей удерживали преимущество. В игре выделились центровой Александр Пискарев, который набрал 46 очков. Разыгрывающие Максим Базин и Владислав Колпаков стали лучшими в передачах и комбинациях, а тяжелый форвард Владислав Дьяченко метко закинул мяч, и команда вырвалась вперед.

Сборная юношей до 2012 года рождения постепенно увеличивала разрыв. Ребята завершили матч со счетом 81:57. Лучшим снайпером стал Азамзода Муртазо. Он набрал 38 очков, в том числе с помощью трехочкового броска.

Успешно выступили и девушки-баскетболистки. Они заняли четвертое место на первенстве в Наро-Фоминске, а лучшим полузащитником стала Анфиса Мамонтова.