Баскетболисты из Можайска победили на первенстве Московской области
Можайские баскетболисты одержали две победы в первенстве Московской области. Соперниками стали спортсмены из Ступина.
Две сборные из Можайска показали профессионализм в игре. Команда юниоров 2010 года рождения сыграла с командой из Ступина. Они победили со счетом 79:47. Ребята в течение всех четырех матчей удерживали преимущество. В игре выделились центровой Александр Пискарев, который набрал 46 очков. Разыгрывающие Максим Базин и Владислав Колпаков стали лучшими в передачах и комбинациях, а тяжелый форвард Владислав Дьяченко метко закинул мяч, и команда вырвалась вперед.
Сборная юношей до 2012 года рождения постепенно увеличивала разрыв. Ребята завершили матч со счетом 81:57. Лучшим снайпером стал Азамзода Муртазо. Он набрал 38 очков, в том числе с помощью трехочкового броска.
Успешно выступили и девушки-баскетболистки. Они заняли четвертое место на первенстве в Наро-Фоминске, а лучшим полузащитником стала Анфиса Мамонтова.