Баскетболисты из Лобни завоевали золото на турнире Moscow Open
Турнир по уличному баскетболу 3×3 Moscow Open — 2024 завершился в Москве. В нем приняли участие юноши 2014–2015 года рождения.
Команду из Лобни представляли спортсмены Елисей Перепелко, Денис Золин, Тимур Калинин и Тимофей Горелов под руководством тренера Константина Горелова. Высокий уровень подготовки позволил им завоевать золотые медали.
Moscow Open продолжает привлекать любителей и профессионалов уличного баскетбола уже 17 лет. В этот раз турнир собрал сильнейшие команды из различных стран, включая Россию, Сербию, Белоруссию и Киргизию. Всего в турнире приняло участие более 500 спортсменов.
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