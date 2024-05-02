Баскетболисты из Лобни взяли золото на Первенстве Москвы | 360°

Подмосковье 02 мая 2024, 14:34 Баскетболисты из Лобни взяли золото на Первенстве Москвы Unsplash

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Спортсмены из команды «Лобня» выиграли золотые медали на Открытом Первенстве Москвы по баскетболу. Соревнования провели среди юношей до 18 лет.

Баскетболисты победили своих соперников со счетом 80:74. Глеб Черепко признан лучшим атакующим защитником, а Родион Михушкин получил награду за наиболее значимый вклад в результаты своей команды.

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В городском округе Лобня уделяется большое внимание спорту, существует около 20 бюджетных спортивных секций, чьи участники регулярно демонстрируют высокие результаты на турнирах различного уровня.

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