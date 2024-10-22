Баскетболисты из Лобни вышли в полуфинал всероссийских соревнований

Баскетболисты из Лобни приняли участие в межрегиональных соревнованиях среди команд юношей до 14 лет. Они заняли четвертое место и прошли в полуфинал всероссийского этапа.

В турнире играли 12 команд из Лобни, Орла, Ярославля, Рязани, Мытищ, Химок, Курска, Плавска, Воронежа, Белгорода, Раменского и Черноголовки.

Команда юношей до 2012 года рождения из Лобни заняла четвертое место под руководством тренеров Андрея Коханчика и Алексея Шаруденко. Они вышли в первый раунд полуфинального этапа всероссийских соревнований.

Отметим, что в этом году баскетбольному клубу «Лобня» исполняется 20 лет. Занятия проходят для детей от семи до 17 лет в физкультурно-оздоровительном комплексе «Юность». Он располагается в доме № 13а на улице Чехова. Записаться в секцию можно на портале.

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