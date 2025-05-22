Баскетболисты из Лобни выиграли межрегиональный турнир «Кубок Колпино»

Воспитанники баскетбольного клуба «Лобня» стали победителями престижного «Кубка Колпино» среди мальчиков и девочек 2014 года рождения и младше. В турнире приняли участие сильнейшие команды из разных регионов, включая «Ижорец», «Зенит-Центральная», «Василеостровская», «Кировская», «Купчинский Олимп», «Всеволожск», «Вологда» и «Калининская».

Лобненские спортсмены не только завоевали главный трофей, но и получили высокие индивидуальные награды. Так, Денис З. был признан «Восходящей звездой баскетбола», Артем С. — «Лучшим игроком», а Тимур К. удостоился звания MVP турнира. Подготовку команды осуществляли тренеры Константин Горелов и Дмитрий Муравьев.

Отметим, что в Лобне большое внимание уделяется развитию спорта: работают как бюджетные, так и платные спортивные секции. Кроме того, в муниципалитете ведется строительство нового физкультурно-оздоровительного комплекса с бассейном, который планируется открыть к концу 2025 года.

Напомним, что записаться в секцию можно на портале sport.mosreg.ru.