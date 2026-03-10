Баскетболисты из Лобни стали победителями Кубка Московской области

Мужская команда из Лобни победила в финале Кубка Подмосковья по баскетболу. В решающем матче лобненские баскетболисты встретились с соперниками из Лыткарина.

Финальная игра прошла 9 марта во Дворце спорта «Лобня». Матч с первых же минут превратился в настоящую битву. Соперники долгое время шли на равных, но во второй половине игры лобненцам удалось переломить ход встречи. Хозяева площадки продемонстрировали характер, мастерство и волю к победе, одержав верх над гостями. Почетный кубок и звание чемпионов Московской области вновь выиграла команда Лобни.

Матч подарил спортсменам и болельщикам множество ярких моментов и запомнился всем присутствующим.

Напомним, Кубок региона — это ежегодное соревнование Московской областной федерации баскетбола. В нем участвуют команды из разных муниципалитетов Подмосковья.