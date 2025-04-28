Баскетболисты из Лобни стали лучшими на первенстве Московской области

В сезоне 2024–2025 годов в Московской области прошло первенство по баскетболу 3×3 среди юниоров до 24 лет. По итогам напряженной борьбы первое место заняла команда баскетбольного клуба «Лобня», которая уверенно обошла своих соперников.

Организаторы турнира поздравили лобненцев с заслуженной победой и пожелали дальнейших успехов в спортивных достижениях. В соревнованиях приняли участие команды из Лобни, Люберец, Лыткарино, Дзержинского и Фрязино.

Отметим, что в округе уделяется большое внимание развитию спорта и оздоровлению жителей. Среди самых популярных видов спорта в городе — футбол, дзюдо, тхэквондо, фехтование, баскетбол, плавание, гимнастика, каратэ и хоккей.

Записаться в секцию можно на портале sport.mosreg.ru.