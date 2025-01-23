Баскетболисты из Лобни стали чемпионами Центрального федерального округа

В первенстве Центрального федерального округа по баскетболу участвовали юноши 2012 года рождения и младше. Воспитанники баскетбольного клуба «Лобня» показали на турнире отличный результат.

На соревнования приехали команды из Воронежа, Орла, Подмосковья, Тверской и Брянской областей. Баскетболисты лобненского клуба по итогам игр одержали уверенную победу и стали чемпионами Центрального федерального округа.

Спортсмен из баскетбольного клуба «Лобня» Семен Хахилев попал в символическую пятерку лучших игроков турнира.

Комитет по физической культуре и спорту Лобни поздравил юных баскетболистов и их тренеров Андрея Коханчика и Алексея Шаруденко с этим высоким достижением и пожелал не останавливаться на достигнутых результатах.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о строительстве новых спортивных объектов на территории региона.