Баскетболисты из Лобни победили на областных соревнованиях

Финальные игры Московской области среди мужских дублирующих команд прошли 22 марта в Дзержинском. Спортсмены округа одержали победу над соперниками из химкинского училища олимпийского резерва № 3 со счетом 72:68.

Эта победа стала не единственной для баскетболистов округа в текущем сезоне. Ранее воспитанник клуба «Лобня» Максим Лисняк помог сборной Подмосковья выиграть полуфинал первенства России среди юношей 2010 года рождения в Кирове. А 9 марта мужская команда «Лобня» завоевала Кубок Московской области, обыграв в финале соперников из Лыткарино.

Сборная региона, в составе которой выступают лобненские спортсмены, стабильно показывает высокие результаты, подтверждая свой уровень на областных и всероссийских соревнованиях. Успехи команды — результат слаженной работы тренерского штаба и подготовки игроков.