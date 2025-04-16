Баскетболисты из Истры стали призерами областного первенства

Команда 2013–2014 года рождения воспитанников спортшколы имени Федорович показала отличный уровень игры в течение всего сезона.

С сентября ребята провели десятки матчей, в их активе победы над сильными соперниками, такими как команды из Реутова, Солнечногорска и Звенигорода в первом круге, а также победы над командами из Электростали и Подольска во втором круге. Команда еще показала достойный результат в полуфинале, уступив всего три очка команде из Дзержинска. В финале за бронзу они обыграли команду из Фрязино со счетом 55:33.

«В целом, команда сыграла в этом сезоне очень хорошо. Да, в некоторых моментах уступили соперникам, но главное, что все ребята показали боевой настрой, волю к победе и сплоченность» — отметила тренер Мария Пичушкина.

Артема Танюшина признали лучшим атакующим защитником, он набрал 81 очко и сделал 30 перехватов за три игры.