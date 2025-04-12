Баскетболисты из Химок вышли в полуфинал Суперлиги

Участники баскетбольного клуба «Химки» стали полуфиналистами престижного спортивного турнира. В матче с командой «Динамо» из Владивостока они оказались лучшими и получили путевку в следующий тур.

Соперники вели в первых двух четвертях. Счет составлял сначала 20:17, затем — 22:21.

После большого перерыва баскетболисты из Химок смогли обойти соперника. Итоговый счет игры составил 77:87.

Особенно отметили профессиональную игру Евгения Фидия, Виктора Заряжко, Александра Мальцева, Кирилла Попова и Глеба Суворова. Отличные передачи и подборы делали Федор Ключников, Владислав Шарапов и Дмитрий Коршаков.

Теперь команда «Химки» выступит в полуфинале чемпионата Суперлиги. В его рамках она проведет встречу со сборной московского ЦСКА-2. Все желающие смогут посмотреть прямую трансляцию матча на официальном сайте команды.