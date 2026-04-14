Баскетболисты из Химок вышли в полуфинал Суперлиги

Спортсмены клуба «Химки» обыграли команду «Темп-СУМЗ» из Ревды в серии до трех побед со счетом 3:0 и обеспечили себе место в полуфинале. Поддержать команду пришли глава округа Инна Федотова и лидер Движения общественной поддержки Николай Томашов.

Две победы «Химки» одержали на выезде, а решающий матч провели дома, в баскетбольном центре. Встреча завершилась со счетом 90:68, что и вывело команду в полуфинал.

Инна Федотова отметила, что впереди самое интересное. Она выразила веру в команду и пожелала спортсменам новых побед.

С первых минут хозяева поля захватили инициативу и удерживали преимущество до самого финала. Команда показала слаженную игру и уверенно довела серию до победы.

«Игра получилась напряженной, эмоциональной, с характером. Наши баскетболисты показали командную дисциплину и настоящий спортивный дух. Итог — победа и уверенный выход в полуфинал серии. Это серьезный результат и достойный ответ на вызов соперника, который по итогам регулярного чемпионата занимал более высокую позицию», — поделился Николай Томашов.

Для болельщиков подготовили насыщенную программу: в перерывах их ждало яркое шоу с участием диджея, а в фойе организовали розыгрыш призов от клуба. Матч стал не только спортивным событием, но и настоящим праздником для зрителей.

Теперь команда готовится к полуфиналу Суперлиги. Болельщики воодушевлены и верят, что ребята продолжат радовать их яркими победами.