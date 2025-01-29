Баскетболисты из Химок вышли в финал первенства России

Воспитанники спортивной школы олимпийского резерва № 1 из Химок стали бронзовыми призерами всероссийского турнира. Благодаря этому они получили путевку в финал престижного первенства.

Спортсмены из Химок представили сборную команду «Московская область — 2». Они выступили среди игроков до 18 лет.

Ребята поучаствовали в пяти играх. Победителями они стали в трех из них, обойдя команды из Ленинградской, Самарской и Ростовской областей.

Всего за выход в финал состязались 27 команд. Лишь 12 из них вышли в финал.

Отметим, что ранее юные баскетболисты из Химок стали лучшими на турнире 3×3 Московской областной федерации. Все пять матчей, в которых сыграли спортсмены, оказались для них победными. Так, ребята обошли соперников из Можайска, Солнечногорска, Красногорска и Истры. В итоге они заняли первое место.