Баскетболисты из Химок выиграли в первом матче финала Суперлиги | 360°

Подмосковье 06 мая 2024, 14:47 Баскетболисты из Химок выиграли в первом матче финала Суперлиги Пресс-служба администрации г.о. Химки

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Финальная серия игр чемпионата России Суперлиги стартовала в минувшие выходные. Баскетбольный клуб «Химки» на домашней площадке встретился с «Динамо» из Владивостока. Игра завершилась со счетом 65:60 в пользу хозяев паркета.

Больше всего очков за встречу набрали Дмитрий Кадошников — 12 и Федор Ключников — 10. Напомним, что финальная серия плей-офф длится до трех побед одной из команд.

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«Это только первый матч серии, нельзя планировать, как сложится финал. И у команды из Владивостока и у нас было достаточно времени подготовиться. После перерыва мы немного изменили систему защиты, уменьшили ротацию и перешли в легкую пятерку, где великолепно проявил себя Дима Кадошников. Конечно, хотелось бы чуть побольше забить. Сегодня перед игрой я сказал, что мы выиграем всего одной комбинацией и эта комбинация — защита. Мы так и сделали», — рассказал главный тренер баскетбольного клуба «Химки» Андрей Мальцев.

Вторая игра финала Суперлиги состоится в баскетбольном центре Химок 7 мая в 19:00. Вход для болельщиков бесплатный.

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