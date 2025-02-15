Баскетболисты из Химок выиграли в матче против «Челбаскет» из Челябинска

Баскетбольный клуб «Химки» встретился с командой «Челбаскет» из Челябинска на домашнем паркете в рамках чемпионата Суперлиги. Игра закончилась со счетом 100:75 в пользу химкинских спортсменов.
Начало матча сразу дало понять, что баскетболисты из Челябинска на победу могут не рассчитывать. Федор Ключников, Сергей Михалев и Кирилл Попов создали первый задел, который развил Евгений Фидий. Командная работа принесла ребятам значительное преимущество.
Большое внимание нападению уделили спортсмены из Химок и во второй четверти. Тактика позволила увеличить разрыв на 20 очков. Спортсмены не расслабились и после большого перерыва. Следующие четверти также остались за баскетболистами из Химок. Итогом игры стала честно заработанная «сотня».
Следующий матч химкинские спортсмены проведут против уральской команды «Металлург». Поддержать ребят сможет любой желающий. Игра начнется в 14:00 в баскетбольном центре «Химки». Вход свободный.
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