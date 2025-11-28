Баскетболисты из Химок выиграли матч Суперлиги у «Тамбова»

26 ноября баскетболисты команды «Химки» победили в домашнем матче чемпионата Суперлиги. Им удалось обыграть спортсменов из Тамбова со счетом 77:69 и сохранить лидерство в турнирной таблице.

Баскетбольная команда «Химки» с самого начала игры уверенно захватила преимущество, которое иногда достигало 28 очков. Опытный игрок Евгений Фидий вновь вернулся на площадку, что укрепило позиции команды.

Команда набрала 25 очков в первой четверти, а во второй продолжила активные атаки. Им удалось выиграть первую половину матча с результатом свыше 50 очков благодаря точным броскам и эффективным передачам.

Спортсмены из Химок не сдавали лидерство, поддерживая высокий темп в третьем периоде. Соперник смог мобилизоваться, несмотря на это, и показать результативную игру в заключительной четверти.

Лучшими игроками матча стали Виктор Заряжко и Павел Лобарев, которые набрали по 16 и 15 очков соответственно, а также сделали по шесть передач. Максим Прощенко и Евгений Фидий отметились 11 и 10 очками, а Владислав Одиноков добавил команде девять очков.

Следующий выездная игра «Химок» состоится 6 декабря в Ростове-на-Дону против команды «Барс-РГЭУ». Турнир начнется в 14:00, прямая трансляция будет вестись на официальном сайте клуба.