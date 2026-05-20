Баскетболисты из Химок стали призерами первенства России

Команда Химкинской школы олимпийского резерва № 1 заняла третье место на первенстве России по баскетболу среди юношей 2013 года рождения. В матче за бронзовые медали химчане 17 мая в Москве обыграли команду Краснодара со счетом 67:65.

Решающая встреча получилась напряженной и завершилась с минимальным преимуществом подмосковной команды. Игроки из Химок сумели удержать преимущество в концовке и поднялись на пьедестал всероссийского турнира. В состав команды вошли Мартин Сибагатуллин, Арсений Чавыкин, Максим Куплинов, Матвей Злобин, Артемий Сорокин, Герман Мещерский, Григорий Мишенин и Яков Раев. Подготовкой баскетболистов занимался тренер Андрей Тимофеев.

Отдельно на турнире отметили капитана команды Матвея Злобина. По итогам соревнований его включили в символическую пятерку лучших игроков первенства России.

«Это результат упорного труда и сплоченной работы всей команды. Мы гордимся нашими юными спортсменами, которые завоевали медали и показали настоящий характер», — отметил лидер Движения общественной поддержки Денис Беляев.

Для Химкинской школы олимпийского резерва № 1 эта награда стала уже третьей бронзой на первенствах России. Ранее призовые места на турнирах такого уровня занимали команды 2011 и 2012 годов рождения. В школе отмечают, что стабильные результаты стали возможны благодаря сильной системе подготовки молодых игроков.

Юбилейный для учреждения год сделал этот успех особенно значимым. Осенью 2025 года Баскетбольная школа олимпийского резерва в Химках отметила 50-летие со дня основания.

Директор школы Юрий Сорокин подчеркнул, что большинство команд учреждения регулярно входят в число лучших в Московской области, а сама школа сохраняет лидерские позиции в региональном клубном зачете.

«Многие наши тренеры сами являются выпускниками школы. Они передают свой опыт новым поколениям спортсменов, и это помогает сохранять высокий уровень подготовки», — сказал Юрий Сорокин.